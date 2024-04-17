Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 38'lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! "Kavrulmuş fıstık"
Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:12

38'lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! "Kavrulmuş fıstık"

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki şarkıcı, Maldivler tatilinden paylaştığı kareleri ile gündem oldu. Ünlü ismin pozlarına,"Kavrulmuş fıstık", "Pancara dönmüşsün" yorumları yağdı.

38’lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! Kavrulmuş fıstık

Ünlü şarkıcı, Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile fena yakalanmıştı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcının her yaptığı olay olmaya devam ediyor.

38’lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! Kavrulmuş fıstık

Yaza erken giren güzel şarkıcı, geçen günlerde bu pozuna dünyaca ünlü meslektaşı Cher'in 1996'da verdiği bir röportajda kullandığı, bir efsane haline gelen "Anne, zengin adam benim!" cümlesini yazmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
38’lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! Kavrulmuş fıstık

38 yaşındaki ünlü şarkıcı son olarak Maldivler tatilinde paylaştığı pozlarıyla gündem oldu.

38’lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! Kavrulmuş fıstık

İddialı sahne tarzı ve cesur sahne şovlarıyla sık sık magazin gündemini sallayan Hadise bu defa tatil pozlarıyla dikkat çekti.

38’lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! Kavrulmuş fıstık

Hadise'nin kızaran tenine sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

SON DAKİKA