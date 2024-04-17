Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
10:12
38'lik Hadise hem Maldivleri hem kendini yaktı! "Kavrulmuş fıstık"
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki şarkıcı, Maldivler tatilinden paylaştığı kareleri ile gündem oldu. Ünlü ismin pozlarına,"Kavrulmuş fıstık", "Pancara dönmüşsün" yorumları yağdı.