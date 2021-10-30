Hadise ile Mehmet Dinçerler'den evlilik yolunda ilk adım! "İstenmeyen gelin" iddialarını çürüten gelişme!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. Yeni ilişkisini ele güne ilan eden Hadise, paylaştığı aşk pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Ancak Hadise, bir süredir "istenmeyen gelin" iddialarıyla gündemde. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği öne sürülen Hadise cephesinde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik yolunda önemli bir adım attı!