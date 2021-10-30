Hadise ile Mehmet Dinçerler'den evlilik yolunda ilk adım! "İstenmeyen gelin" iddialarını çürüten gelişme!

MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİ İLE BİR ARADA

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında bir araya geldi. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.