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Haberler Galeri Hadise ile Mehmet Dinçerler'den evlilik yolunda ilk adım! "İstenmeyen gelin" iddialarını çürüten gelişme!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 12:44

Hadise ile Mehmet Dinçerler'den evlilik yolunda ilk adım! "İstenmeyen gelin" iddialarını çürüten gelişme!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz aylarda sona eren şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. Yeni ilişkisini ele güne ilan eden Hadise, paylaştığı aşk pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Ancak Hadise, bir süredir "istenmeyen gelin" iddialarıyla gündemde. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği öne sürülen Hadise cephesinde son olarak flaş bir gelişme yaşandı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik yolunda önemli bir adım attı!

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den evlilik yolunda ilk adım! İstenmeyen gelin iddialarını çürüten gelişme!

Ünlü şarkıcı Hadise, evleneceği beklendiği oyuncu Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktaladı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den evlilik yolunda ilk adım! İstenmeyen gelin iddialarını çürüten gelişme!

Ayrılıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşarak mutluluğunu takipçileri ile paylaşıyor.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler’den evlilik yolunda ilk adım! İstenmeyen gelin iddialarını çürüten gelişme!

Hadise, "istenmeyen gelin" iddiaları ile sık sık gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den evlilik yolunda ilk adım! İstenmeyen gelin iddialarını çürüten gelişme!

MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİ İLE BİR ARADA

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında bir araya geldi. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler’den evlilik yolunda ilk adım! İstenmeyen gelin iddialarını çürüten gelişme!

Öte yandan Hadise, geçmişi silmeye devam ediyor.

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