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Haberler Galeri Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:24

Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki şarkıcı, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni karelerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı, Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile fena yakalanmıştı. 38 yaşındaki ünlü şarkıcının her yaptığı olay olmaya devam ediyor.

Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Sevilen şarkıcı son olarak bikinili pozlarıyla gündem oldu. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, yaza erken girdi.

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Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Güzel şarkıcı, kısa sürede 163 bin beğeni alan gönderisine; dünyaca ünlü meslektaşı Cher'in 1996'da verdiği bir röportajda kullandığı, bir efsane haline gelen "Anne, zengin adam benim!" cümlesini yazmıştı.

Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Hadise'ye kısa süre içerisinde: 'Kraliçe', 'Her şey seninle güzel', 'Bakmalara doyamıyoruz' gibi yorumlar geldi.

Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

İşte Hadise'nin çok konuşulan bikinili pozları...

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