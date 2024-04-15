Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:24
Hadise yaz sezonunu açtı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğin ardından Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak Hadise, yaz sezonunu açtı. 38 yaşındaki şarkıcı, bikinili pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin yeni karelerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.