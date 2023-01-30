Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
06:48
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker'i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!
Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.