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Haberler Galeri Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker'i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:48

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker'i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

Sosyal medyadan mesajlar atarak aşkına karşılık alamayan ve şarkıcı Hakan Peker'e adeta hayatı zindan eden saplantılı hayran hakkında yargılama başladı. 13 yıl 11 aya kadar hapsi istenen Tuğba B.'nin davadan sonra da ünlü şarkıcıya tacizlerinin devam ettiği ve yeni soruşturmalar açıldığı, uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için ceza bile aldığı belirlendi. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen sanığın yeniden katılmaması halinde yakalama kararıyla duruşmaya getirileceği uyarısı yaptı.

ARZU KAYA
Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker’i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

Pop müziğin efsane isimlerinden şarkıcı Hakan Peker, sosyal medyadan kendisine aşk mesajları atan, karşılık alamadığında küfür ve hakaret içerikli yorumlar yapan takipçisinden şikayetçi oldu.

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker’i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

34 yaşındaki platonik aşık Tuğba B. hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 13 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava kapsamında sanığın "Karam" parçasının çıkmasının ardından yıllarca Peker'e aşk beslediği, 480 ayrı hesap açarak şarkıcıya ısrarlı mesajlar attığı belirlenmişti.

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Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker’i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

"ESAS MAHKEMEDE İFADE VERECEĞİM"
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Hakan Peker'in avukatı katılırken, Peker'e platonik aşk besleyen Tuğba B. katılmadı.

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker’i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

Mahkeme hakimi sanık Tuğba B.'nin ifadesinin alınması için ikametinin bulunduğu Kocaeli'deki mahkemeye yazı yazıldığını ancak sanığın davanın esas mahkemesinde ifade vereceğini söylediğini belirtti.

Hakan Peker’in başı saplantılı hayranıyla dertte! 480 ayrı hesaptan Hakan Peker’i taciz etmişti... Mahkemeden flaş karar!

"İHLALDEN CEZALANDIRILDI"
Şarkıcı Peker'in avukatı sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, "Hakkında zorla getirme kararı verilsin. Dava açıldıktan sonra da benzer eylemlerde bulunduğu için yeni soruşturmalar da açıldı. Aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı da almıştık ve ihlal ettiği için cezalandırıldı" dedi.

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