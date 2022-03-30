Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:39

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının yankıları hala sürüyor. 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu çift, geçen hafta tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Biten evliliklerinin ardından açıklama beklenen çiftle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Hamdi Alkan'ın, eski eşi Selen Görgüzel'e konuşma yasağı koydurduğu öğrenildi! Görgüzel, biten evliliği hakkında yorum yaparsa bakın ne kadar tazminat ödeyecek...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel arasında şok anlaşma ortaya çıktı! Eski eşe konuşma yasağı!

Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

SON DAKİKA