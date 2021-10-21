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Haberler Galeri Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı
Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:10

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın şarkıcı ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Kısa süre önce yeni şarkısı 'Bi' Dakka'yı sevenleriyle buluşturan Görgüzel, son olarak talihsiz bir olay ile gündeme geldi. 200 bini aşkın takipçili Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Selen Görgüzel, hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü isim, "Bana ulaşmak isteyenler iki saat sonra hayatım normale dönecek" ifadelerini kullandı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Selen Görgüzel Alkan, bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı açıklamayla dikkat çekti.

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

Ünlü şarkıcı, "20 Ekim 17:15 sularında telefonum Nişantaşı'nda maalesef çalındı. Hırsız tespit edildi en yakın zamanda yakalanacaktır! Bana ulaşmak isteyenler iki saat sonra hayatım normale dönecek" ifadelerini kullandı.

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Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

"HAMDİ İLE BOŞANMANIN EŞİĞİNDE DÖNDÜK"

tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk olan 42 yaşındaki oyuncu, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını açıklamıştı.

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

"Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi..."

Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

"Koronavirüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık..."

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