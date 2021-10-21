Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın şarkıcı ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Kısa süre önce yeni şarkısı 'Bi' Dakka'yı sevenleriyle buluşturan Görgüzel, son olarak talihsiz bir olay ile gündeme geldi. 200 bini aşkın takipçili Instagram hesabından bir açıklamada bulunan Selen Görgüzel, hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü isim, "Bana ulaşmak isteyenler iki saat sonra hayatım normale dönecek" ifadelerini kullandı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...