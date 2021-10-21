Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel’e hırsızlık şoku! Yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı

Ünlü şarkıcı, "20 Ekim 17:15 sularında telefonum Nişantaşı'nda maalesef çalındı. Hırsız tespit edildi en yakın zamanda yakalanacaktır! Bana ulaşmak isteyenler iki saat sonra hayatım normale dönecek" ifadelerini kullandı.