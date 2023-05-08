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Haberler Galeri 'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım' demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! "Beni tanıyan herkes bilir"
Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 08:43

'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım' demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! "Beni tanıyan herkes bilir"

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak gündem olmuştu. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp son noktayı koydu.

’Hamdi’yi düzenli olarak aldattım’ demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! Beni tanıyan herkes bilir

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıl süren evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, boşanmasının ardından gündemden düşmüyor.

’Hamdi’yi düzenli olarak aldattım’ demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! Beni tanıyan herkes bilir

Sosyal medyada hesabından yaptığı iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Görgüzel, açıklamalarıyla da polemiklere imza atıyor.

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’Hamdi’yi düzenli olarak aldattım’ demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! Beni tanıyan herkes bilir

Ayı kanı, sünnet derisi gibi estetik işlemlerle de gündem olan Görgüzel, açıklamalarıyla da kimi zaman tartışma yaratıyor.

’Hamdi’yi düzenli olarak aldattım’ demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! Beni tanıyan herkes bilir

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak gündem olmuştu.

’Hamdi’yi düzenli olarak aldattım’ demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! Beni tanıyan herkes bilir

Görgüzel "Hamdi Alkan'ı aldattınız mı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

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