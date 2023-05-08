Giriş Tarihi: 08.05.2023 08:24
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
08:43
'Hamdi'yi düzenli olarak aldattım' demişti! Selen Görgüzel ihanet sözlerine açıklık getirdi! "Beni tanıyan herkes bilir"
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan ile ilgili "Onu düzenli olarak aldattım" açıklaması yaparak gündem olmuştu. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen şarkıcı, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında dayanamayıp son noktayı koydu.