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Haberler Galeri Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 07:58

Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

'Fatih Harbiye' dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen iki oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. Oyuncu çift, geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu'nun ihanet haberiyle magazin manşetlerinden düşmemişti. Krizi atlatan ikili, şimdilerde bebek bekliyor. Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu.

Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan Neslihan Atagül'ün 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Doğulu geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu

Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, magazin kulisleri ardı ardına gelen iddialarla sarsılmıştı.

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Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

Kadir Doğulu hakkındaki 'ihanet' ve 'imam nikahı' iddialarını reddeden Neslihan Atagül, adeta söylentilere kulak tıkamıştı.

Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

31 yaşındaki oyuncu verdiği haberle hayranlarını heyecanlandırdı. Atagül, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

Bebek bekleyen 31 yaşındaki Neslihan Atagül bu kez annesiyle gündeme geldi. Meğer Neslihan Atagül'ün annesi Rus güzeliymiş...

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