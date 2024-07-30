Giriş Tarihi: 30.07.2024 07:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
07:58
Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu
'Fatih Harbiye' dizisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen iki oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. Oyuncu çift, geçtiğimiz yıl Kadir Doğulu'nun ihanet haberiyle magazin manşetlerinden düşmemişti. Krizi atlatan ikili, şimdilerde bebek bekliyor. Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül'ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu.