Hamilelik müjdesi veren Neslihan Atagül’ün bir de annesine bakın! Rus güzeli annesi ilgi odağı oldu

31 yaşındaki oyuncu verdiği haberle hayranlarını heyecanlandırdı. Atagül, sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."