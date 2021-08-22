Giriş Tarihi: 22.08.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 09:12
Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?
Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında onda görmeye alışık olmadığımız kadar iddialı ama bir o kadar da güzel fotoğraflar paylaştı. Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı bir mayo giymişti. Postu Dilara Fındıkoğlu'na hoş bir jestti çünkü hem caps içinde yer verdi hem de etiketledi. Bu iddialı paylaşımı o kadar çok ses getirdi ki postun beğeni sayısı kısa sürede 3 milyonu geçmişti. Fakat ne olduysa ertesi gün paylaşımını hesabından kaldırdı. Bu sefer de bu kadar yüksek beğeni alan bir paylaşım neden silinir diye konuşulmaya başlandı. Peki Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi? GÜNAYDIN yazarı Pelin Kaya yazdı...