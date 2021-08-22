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Haberler Galeri Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?
Giriş Tarihi: 22.08.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 09:12

Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında onda görmeye alışık olmadığımız kadar iddialı ama bir o kadar da güzel fotoğraflar paylaştı. Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı bir mayo giymişti. Postu Dilara Fındıkoğlu'na hoş bir jestti çünkü hem caps içinde yer verdi hem de etiketledi. Bu iddialı paylaşımı o kadar çok ses getirdi ki postun beğeni sayısı kısa sürede 3 milyonu geçmişti. Fakat ne olduysa ertesi gün paylaşımını hesabından kaldırdı. Bu sefer de bu kadar yüksek beğeni alan bir paylaşım neden silinir diye konuşulmaya başlandı. Peki Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi? GÜNAYDIN yazarı Pelin Kaya yazdı...

PELİN KAYA
Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında onda görmeye alışık olmadığımız kadar iddialı ama bir o kadar da güzel fotoğraflar paylaştı.

Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Dilara Fındıkoğlu imzalı kırmızı bir mayo giymişti. Postu Dilara Fındıkoğlu'na hoş bir jestti çünkü hem caps içinde yer verdi hem de etiketledi.

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Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Bu iddialı paylaşımı o kadar çok ses getirdi ki postun beğeni sayısı kısa sürede 3 milyonu geçmişti.

Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Fakat ne olduysa ertesi gün paylaşımını hesabından kaldırdı. Bu sefer de bu kadar yüksek beğeni alan bir paylaşım neden silinir diye konuşulmaya başlandı.

Hande Erçel 3 milyondan fazla beğeni alan kırmızı mayolu pozlarını neden sildi?

Bir kesim pozlarının Serenay Sarıkaya'nınkilere benzemesinden dolayı karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını iddia etti.

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