Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.