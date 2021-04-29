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Haberler Galeri Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…
Giriş Tarihi: 29.04.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 16:55

hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi tatilinden son pozlar…

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı takipçilerinin dilinden düşmüyor. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorum yağdı. İşte Hande Erçel'in unutulmaz Maldivler tatilinde son paylaşımı ...

Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

Adları sürekli aşk iddialarına karışan ile , oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatiline gitmişti. Hande Erçel, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

Hayranları tarafından birbirlerine yakıştırılan ile , son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntüleniyordu.

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Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

HAYRANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Oyuncuların fanları, hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in 'de olduğunu duyurmuştu. Hatta ikilinin ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdiği bile konuşulmuştu.

Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

ABLASI DA MALDİVLER'DE
ile 'in ardından, güzel oyuncunun ablası Gamze Erçel de eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte soluğu 'de almıştı.

Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

Instagram'da 20.7 milyon takipçisi olan ise deniz ve güneşin tadını çıkardığı 'den yeni bir yaptı.

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