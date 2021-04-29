Hande Erçel hasır şapkasıyla mini şortuyla şov yaptı! Rüya gibi Maldivler tatilinden son pozlar…

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı sosyal medya takipçilerinin dilinden düşmüyor. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'in yeni pozlarına yorum yağdı. İşte Hande Erçel'in unutulmaz Maldivler tatilinde son paylaşımı ...