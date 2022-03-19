Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
15:07
Dizi setinde başlayan Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan gözde çift herkesi şoke etti. Ayrılığı ilk açığa vuran Hande Erçel oldu; fotoğrafları sildi, Kerem Bürsin'i takipten çıkardı. Bürsin de bu hamlelerden sonra geri kalmadı, eski aşkıyla olan karelerini sayfasından kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, eski sevgilisini takip etmeye devam ediyordu. Ta ki Hande Erçel'in adı, yeni aşk dedikodularına karışana kadar... Bakın Kerem Bürsin, Hande Erçel hakkında çıkan haberler sonrası nasıl bir hamlede bulundu!