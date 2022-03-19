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Haberler Galeri Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 15:07

Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

Dizi setinde başlayan Hande Erçel-Kerem Bürsin aşkı geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan gözde çift herkesi şoke etti. Ayrılığı ilk açığa vuran Hande Erçel oldu; fotoğrafları sildi, Kerem Bürsin'i takipten çıkardı. Bürsin de bu hamlelerden sonra geri kalmadı, eski aşkıyla olan karelerini sayfasından kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, eski sevgilisini takip etmeye devam ediyordu. Ta ki Hande Erçel'in adı, yeni aşk dedikodularına karışana kadar... Bakın Kerem Bürsin, Hande Erçel hakkında çıkan haberler sonrası nasıl bir hamlede bulundu!

Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

Birlikte rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Maldivler tatiline gidince yakayı ele vermişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edilmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin cephesinde flaş gelişme! Yeni aşk iddiaları çileden çıkarınca...

Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel'den geldi.

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