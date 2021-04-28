Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti sonunda el ele! İşte Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşkından ilk kare!

Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu. Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler. Magazin gündemine düşen son dakika haberine göre sevilen oyuncular Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkından ilk kare geldi. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in el ele görüntüleri aşklarının belgesi olarak gösterildi. İşte Hande ile Kerem aşkının kanıtı...