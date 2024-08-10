Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
07:39
Hanzo'nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!
Şaşkın Damat, Hanzo, Salako, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner ve daha birçok unutulmaz Türk filmlerinden tanıdığımız Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, son haliyle üzdü. Kemal Sunal'ın da en güzel partnerleri artık tanınmaz halde. Yeşilçam denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Meral Zeren, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncuya yıllar acımasız davrandı. Meral Zeren, için bir dönem büyük maddi zorluklar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali ise görenleri şoke etti. İşte yıllar sonra kimsenin tanıyamadı usta oyuncu…