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Haberler Galeri Hanzo'nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:39

Hanzo'nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Şaşkın Damat, Hanzo, Salako, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner ve daha birçok unutulmaz Türk filmlerinden tanıdığımız Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, son haliyle üzdü. Kemal Sunal'ın da en güzel partnerleri artık tanınmaz halde. Yeşilçam denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Meral Zeren, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncuya yıllar acımasız davrandı. Meral Zeren, için bir dönem büyük maddi zorluklar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali ise görenleri şoke etti. İşte yıllar sonra kimsenin tanıyamadı usta oyuncu…

Hanzo’nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Kemal Sunal'ın Hanzo filmi gündem oldu. Hanzo'nun güzel doktoru Meral Zeren, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiş bir oyuncu. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Hanzo’nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Hanzo, vahşi ormanda büyümüş bir adamın hikayesini konu ediyor. Bebekken kaybolan Hanzo, vahşi ormanda ayılar tarafından büyütülen genç bir adamdır. Bir gün kazı için köye gelen bir ekip Hanzo'ya rastlar ve onu yanlarına almaya karar verir. Şehre getirilen Hanzo önce doktorlar tarafından incelenir. İnsanlarda oldukça farklı bir şekilde yetişen Hanzo'nu her davranışı tıpkı bir hayvan gibidir. Doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışan Hanzo, bu süreçte birbirinden komik olaylara neden olur. Üstelik bir de kendisi ile ilgilenen doktora aşık olan Hanzo izleyenleri kahkahaya boğar...

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Hanzo’nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner... Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerindendi...

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazınan Meral Zeren şimdi ne yapıyor? Meral Zeren son olarak bir hayranının aracılığı ile sosyal medyadan sevenlerine seslenmişti.

Hanzo’nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Tekrarlarının büyük ilgi ile izlendiği Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerinden olan Salako'nun Emine'si Meral Zeren son hali ile gündem oldu.

Hanzo’nun güzel doktorunu şimdi tanıyabilene aşk olsun! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren tanınmaz hale geldi!

Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren sosyal medyada yine ilgi odağı oldu.

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