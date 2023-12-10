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Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 10:54

Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth'ün de katıldığı gecede Türkiye'nin ikonlarına ödülleri takdim edildi.

Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Modanın kodlarını keşfetmek ya da stilini pekiştirmek isteyenlerin dergisi mottosuyla 1993 yılından itibaren Türkiye'de okurları ile buluşan Harper's Bazaar dergisi tüm dünyada gerçekleştirdiği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) törenini bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenledi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti.

Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi. Ödül törenine dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth de katıldı.

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Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Türkiye'den ve dünyadan ünlü konukları, ödülleri ve kırmızı halısıyla çok konuşulan gece, The Peninsula Istanbul, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, tarihi yarımada manzarasına hakim benzersiz konumu ve şık atmosferinde, kokteyl resepsiyonu ile başladı. Akşam yemeği ile devam eden gecede heyecan ödül töreniyle doruğa ulaştı. Harpers Bazaar Genel Yayın Yönetmeni Gülen Yelmen, gecenin açılış konuşmasında "Harper's Bazaar dünyanın ilk moda dergisi. 156 yıldır dünya üzerinde ve bizde bunu 30 yıldır bayraktan bayrağa, sevgili Gülse'den Aslı Gül'e oradan bana giderek el birliği ile güzel bir moda dergisi yapmaya çalıştık. Bugün burada olma sebebimiz 'Women of the Year Awards' törenini ilk defa Türkiye'de yapmamız. Seçimlerimizi yaparken tıp, moda, güzellik, spor gibi her konuda bize ilham veren güçlü ve moda hissi olan kadınları düşündük. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, "Türkiye'deki ilk Harper's Bazaar Women of the Year Awards törenine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Bu özel gecede tüm ödül kazananları tebrik ederiz" dedi.

Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Ödül töreninde Yılın İş İnsanı seçilen Zeynep Bodur Okyay'a da ödülünü takdim eden Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, ödül verirken yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi moda bir sanat formu ve kişisel bir ifade biçimidir. Her parça, renk seçimi, desen ve aksesuar kişinin duygularının, düşüncelerinin ve kimliğinin dışa vurumudur. Bu anlamda aslında moda aracılığıyla toplum içimizdeki rolümüzü, kültürel birliğimizi ve dünya görüşümüzü de yansıtırız. Dünyanın ilk moda dergisi olan Harper's Bazaar bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla ve hayata karşı duruşuyla nesillere her zaman ilham verdi. Bu geceki ödüller de sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplumumuzun farklı alanlarındaki katkı sağlayan kadınları umutlandırmak için veriliyor. Bu özel günde ödül alan ve veren tüm isimleri şimdiden kutluyor ve gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki biz kadınlar olarak birbirimize ışık tuttuğumuzda daha parlak bir geleceğe işaret ediyoruz. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" diyerek törenin Türkiye için olan anlamını dile getirdi.

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