Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti!

Ödül töreninde Yılın İş İnsanı seçilen Zeynep Bodur Okyay'a da ödülünü takdim eden Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, ödül verirken yaptığı konuşmada, "Hepinizin bildiği gibi moda bir sanat formu ve kişisel bir ifade biçimidir. Her parça, renk seçimi, desen ve aksesuar kişinin duygularının, düşüncelerinin ve kimliğinin dışa vurumudur. Bu anlamda aslında moda aracılığıyla toplum içimizdeki rolümüzü, kültürel birliğimizi ve dünya görüşümüzü de yansıtırız. Dünyanın ilk moda dergisi olan Harper's Bazaar bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla ve hayata karşı duruşuyla nesillere her zaman ilham verdi. Bu geceki ödüller de sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplumumuzun farklı alanlarındaki katkı sağlayan kadınları umutlandırmak için veriliyor. Bu özel günde ödül alan ve veren tüm isimleri şimdiden kutluyor ve gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki biz kadınlar olarak birbirimize ışık tuttuğumuzda daha parlak bir geleceğe işaret ediyoruz. Katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum" diyerek törenin Türkiye için olan anlamını dile getirdi.