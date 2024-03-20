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Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 06:21

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si 4 yıl önce Paris'e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, 4 yıl önce Paris'e yerleşmişti. İpek Erdem, yurda geri döndü. Ünlü oyuncu, yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirtti.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine can vermişti.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu 4 yıl önce Paris'e yerleşmişti.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

40 yaşındaki sevilen oyuncu, yurda geri döndü.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

Yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirten Erdem, şunları söyledi:

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer. Ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu 'Taş yerinde ağırdır' diyerek Türkiye'ye geri döndüm."

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