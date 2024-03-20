Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si 4 yıl önce Paris’e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz

"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer. Ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu 'Taş yerinde ağırdır' diyerek Türkiye'ye geri döndüm."