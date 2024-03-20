Giriş Tarihi: 20.03.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
06:21
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si 4 yıl önce Paris'e yerleşmişti! İpek Erdem: Türkiye dünyada yükselen değer ama kıymetini bilmiyoruz
Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, 4 yıl önce Paris'e yerleşmişti. İpek Erdem, yurda geri döndü. Ünlü oyuncu, yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirtti.