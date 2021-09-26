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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem'in son hali görenleri şaşırttı
Giriş Tarihi: 26.09.2021 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 22:43

Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem'in son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Dizide "Almancı Didem" karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan Yeliz Doğramacılar, evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan güzel oyuncu, magazin dünyasından uzak sade bir hayat yaşıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın son hali.

Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Almancı Didem" karakteri ile hafızalara kazınan Yeliz Değirmencioğlu'nun son hali herkesi şaşırttı

Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Dizide "Almancı Didem" karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan Yeliz Doğramacılar, evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan güzel oyuncu, magazin dünyasından uzak sade bir hayat yaşıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın son hali.

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Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı
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Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı
Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı
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