Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar’ın inanılmaz değişimi! Almancı Didem’in son hali görenleri şaşırttı

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak konusu oldu. Dizide "Almancı Didem" karakterine hayat veren Yeliz Doğramacılar, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı. Instagram hesabını aktif kullanan ve sık sık paylaşım yapan Yeliz Doğramacılar, evlendikten sonra Adana'ya yerleşti. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan güzel oyuncu, magazin dünyasından uzak sade bir hayat yaşıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın son hali.