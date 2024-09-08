Giriş Tarihi: 08.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
19:00
‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!
Bir döneme damga vuran ve Perran Kutman, Kerem Küpeli, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 'Hayat Bilgisi'nde 'Kikirik' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle gündeme geldi. 'Kikirik' Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz halde! Ünlü oyuncunun son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Çisil Oral'ın son hali!