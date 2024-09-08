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Haberler Galeri ‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:00

Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Bir döneme damga vuran ve Perran Kutman, Kerem Küpeli, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 'Hayat Bilgisi'nde 'Kikirik' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çisil Oral, son haliyle gündeme geldi. 'Kikirik' Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz halde! Ünlü oyuncunun son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Çisil Oral'ın son hali!

‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral...

‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

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‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

‘Hayat Bilgisi’nin Kikiriki Çisil Oral’ın son halini görenler tanıyamadı! İşte Çisil Oral’ın son hali!

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

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