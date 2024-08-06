Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
09:31
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral'ı görenler gözlerine inanamadı! "Gerçekten aynı kişi mi?"
Başrollerinde Perran Kutman, Kerem Küpeli, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterine can veren ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bir değişti, pir değişti. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.