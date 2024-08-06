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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral'ı görenler gözlerine inanamadı! "Gerçekten aynı kişi mi?"
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:31

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral'ı görenler gözlerine inanamadı! "Gerçekten aynı kişi mi?"

Başrollerinde Perran Kutman, Kerem Küpeli, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır ve İpek Erdem gibi ünlü isimlerin yer aldığı bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakterine can veren ünlü oyuncu Çisil Oral, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bir değişti, pir değişti. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral’ı görenler gözlerine inanamadı! Gerçekten aynı kişi mi?

Bir dönemin popüler dizisi Hayat Bilgisi'nin genç oyuncuları son halleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Kikirik lakaplı Biricik rolüyle hafızalara kazınan Çişil Oral...

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral’ı görenler gözlerine inanamadı! Gerçekten aynı kişi mi?

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral’ı görenler gözlerine inanamadı! Gerçekten aynı kişi mi?

Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral’ı görenler gözlerine inanamadı! Gerçekten aynı kişi mi?

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral’ı görenler gözlerine inanamadı! Gerçekten aynı kişi mi?

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

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