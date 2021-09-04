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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil'in son hali
Giriş Tarihi: 04.09.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 07:38

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil'in son hali

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat verdi. Uzun zamandır herhangi bir dizide rol almayan Serhan Arslan'ın son hali ise merak konusu oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son hali.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncuların şu an ne yaptıkları merak ediliyor.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

Hayat Bilgisi'nde Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan da bu isimler arasında yer alıyor.

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Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

Hayat Bilgisi'nin 2006'da ekranlara veda etmesinin ardından son olarak 2017'de yayınlanan İki Yalancı adlı romantik komedi filminde rol alan Serhan Arslan, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterine hayat veren Serhan Arslan'ın son hali ise merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

İşte Serhan Arslan'ın son hali:

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