Hayat Bilgisi’nin Kopil’i Serhan Arslan’ın değişimi görenleri şaşırttı! İşte Kopil’in son hali

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat verdi. Uzun zamandır herhangi bir dizide rol almayan Serhan Arslan'ın son hali ise merak konusu oldu. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son hali.