Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile geri dönen Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaştığı 'Ömer' dizisi ile ekranlara geri dönen Gökçe Bahadır sosyal medyada ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekien Gökçe Bahadır son olarak Ömer dizisinin 1. bölümü sonrası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi? Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...