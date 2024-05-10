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Haberler Galeri "Hello 40" Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece'den Aslı Enver'e "Annelerin en süperi, en iyi dost"
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:41

"Hello 40" Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece'den Aslı Enver'e "Annelerin en süperi, en iyi dost"

Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver bugün 40 yaşına bastı. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın mutlulukları kızları Elay ile katlandı. Anne olmanın keyfini süren Aslı Enver'in doğum gününde arkadaşlarından ve sevenlerinden kutlama mesajları yağdı. Eda Ece, Aslı Enver'in yeni yaşını kızları ile verdikleri pozla kutladı. İşte o paylaşım...

Hello 40 Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece’den Aslı Enver’e Annelerin en süperi, en iyi dost

Güzel oyuncu Aslı Enver yeni yaşını kutluyor.... Kısa bir süre önce anne olan Aslı Enver "Hello 40" paylaşımı ile doğum gününde hayranlarıyla sosyal medyadan buluştu.

Hello 40 Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece’den Aslı Enver’e Annelerin en süperi, en iyi dost

Anne olmanın keyfini süren Aslı Enver'in doğum gününde arkadaşlarından ve sevenlerinden kutlama mesajları yağdı. Eda Ece, Aslı Enver'in yeni yaşını kızları ile verdikleri pozla kutladı. İşte o paylaşım...

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Hello 40 Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece’den Aslı Enver’e Annelerin en süperi, en iyi dost

Aslı Enver arkadaşlarının kutlamalarını kendi sayfasından paylaşarak teşekkür etti.

Hello 40 Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece’den Aslı Enver’e Annelerin en süperi, en iyi dost
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Hello 40 Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece’den Aslı Enver’e Annelerin en süperi, en iyi dost

Dizilerdeki başarılı performansıyla ünlenen oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti.

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