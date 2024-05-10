Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:41
"Hello 40" Yeni yaşını kutlayan Aslı Enver’e arkadaşlarından mesaj yağdı! Eda Ece'den Aslı Enver'e "Annelerin en süperi, en iyi dost"
Aslı Enver hayranları şu sıralar hiç kuşkusuz en çok minik Elay ile gelen paylaşımlarla mutlu oluyor. Çiçeği burnunda anne Aslı Enver bugün 40 yaşına bastı. "Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerde oynayan ve başarılı performansıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın mutlulukları kızları Elay ile katlandı. Anne olmanın keyfini süren Aslı Enver'in doğum gününde arkadaşlarından ve sevenlerinden kutlama mesajları yağdı. Eda Ece, Aslı Enver'in yeni yaşını kızları ile verdikleri pozla kutladı. İşte o paylaşım...