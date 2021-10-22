Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın konuk ettiği 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, eşinin cami kapısını bile çalan yeğeni tarafından 1 Ağustos'ta kaçırıldığını iddia etti. Karısının adını koluna kazıyan gözü yaşlı koca, evde bulduğu büyülü sabunlar ve karısının hasreti yüzünden günden güne eridiğini söyledi. Her şeye rağmen eşine geri dön çağrısında bulunan Seçer Kaygısız'ın "Bunun babası iki bilezik için kadın kesti. Hatice yanlış yoldasın. Dön gel. Bu hasretliği bitir" sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı'da yaşananlar!