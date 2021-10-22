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Haberler Galeri Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 22.10.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 18:35

Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın konuk ettiği 44 yaşındaki Seçer Kaygısız, eşinin cami kapısını bile çalan yeğeni tarafından 1 Ağustos'ta kaçırıldığını iddia etti. Karısının adını koluna kazıyan gözü yaşlı koca, evde bulduğu büyülü sabunlar ve karısının hasreti yüzünden günden güne eridiğini söyledi. Her şeye rağmen eşine geri dön çağrısında bulunan Seçer Kaygısız'ın "Bunun babası iki bilezik için kadın kesti. Hatice yanlış yoldasın. Dön gel. Bu hasretliği bitir" sözleri ise şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı'da yaşananlar!

Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu.

Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız (44), araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

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Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

İddiasına göre dedelerinin mezarını yaptırmak için ablasıyla birlikte Afyon'daki evine gelen yeğeni Süleyman Abacı, kandırdığı eşi Hatice Kaygısız'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.

Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

CANLI YAYINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ: YEĞENİM EŞİMLE YAKINLAŞTI!

Cami kapısını bile çaldığını ileri sürdüğü yeğeninin kendi evinde eşiyle yakınlaştığını söyleyen Seçer Kaygısız, adını koluna kazığı Hatice Kaygısız'ın saf biri olduğuna ve kandırıldığına dikkat çekti.

Hem büyülü sabunlardan, hem de eşinin hasretinden günden güne eriyor! Kocanın çağrısı Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi!

Suç dosyası hayli kabarık çıkan Süleyman Abacı'nın tehlikeli biri olduğunu da belirten Kaygısız, gözyaşları içinde 12 yıllık eşine seslendi.

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