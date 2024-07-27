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Haberler Galeri Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece'den boşanma açıklaması geldi! "Allah'a havale ediyorum"
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:17

Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece'den boşanma açıklaması geldi! "Allah'a havale ediyorum"

Geçtiğimiz yıl evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyen çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer arasında neler olduğu merak edildi. 3 aylık bebekleri olan çiftten Eda Ece boşanma iddialarına yanıt verdi. İşte Eda Ece'nin boşanma açıklaması...

Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece’den boşanma açıklaması geldi! Allah’a havale ediyorum

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer arasında neler oluyor? Boşanma iddiaları şoke etti!

Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece’den boşanma açıklaması geldi! Allah’a havale ediyorum

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

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Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece’den boşanma açıklaması geldi! Allah’a havale ediyorum

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyen çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer arasında neler olduğu merak edildi.

Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece’den boşanma açıklaması geldi! Allah’a havale ediyorum

3 aylık bebekleri olan çiftten Eda Ece boşanma iddialarına yanıt verdi. İşte Eda Ece'nin boşanma açıklaması...

Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece’den boşanma açıklaması geldi! Allah’a havale ediyorum

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

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