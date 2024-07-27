Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
11:17
Henüz 3 aylık bebeği olan Eda Ece'den boşanma açıklaması geldi! "Allah'a havale ediyorum"
Geçtiğimiz yıl evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmeyen çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer arasında neler olduğu merak edildi. 3 aylık bebekleri olan çiftten Eda Ece boşanma iddialarına yanıt verdi. İşte Eda Ece'nin boşanma açıklaması...