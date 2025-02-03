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Haberler Galeri Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis'in kızı açıkladı: "O artık bildiğimiz Bruce değil"
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:54

Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis'in kızı açıkladı: "O artık bildiğimiz Bruce değil"

Başta 'Die Hard' (Zor Ölüm) adlı filmde canlandırdığı John McClane karakteri ve rol aldığı daha bir çok filmle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bruce Willis'den üzen haber geldi. Bir süredir Afazi (söz yitimi) ve dermans hastalıklarıyla mücadele eden dünyaca ünlü oyuncunun kızı babasının durumunun günden güne kötüye gittiğini açıkladı.

Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis’in kızı açıkladı: O artık bildiğimiz Bruce değil

Kızı Tallulah Willis 69 yaşındaki ünlü oyuncunun artık iletişim kuramadığını, artık okuyamadığın ve konuşamadığını duyurdu.

Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis’in kızı açıkladı: O artık bildiğimiz Bruce değil

Teşhis sonrası oyunculuğu da bırakmak zorunda kalan Bruce Willis için kızı, "Her an bitkisel hayata girebilir" dedi.

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Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis’in kızı açıkladı: O artık bildiğimiz Bruce değil

Geçtiğimiz ay eşi ile 17. evlilik yıldönümlerini kutlayan Bruce Willis için eşi Emma Heming'den duygusal bir paylaşım gelmişti.

Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis’in kızı açıkladı: O artık bildiğimiz Bruce değil

Emma Heming beraber fotoğraflarını paylaşıp altına şu notu düşmüştü;

Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis’in kızı açıkladı: O artık bildiğimiz Bruce değil

"17 yılımız ❤️ Yıl dönümleri heyecan getirirdi - şimdi dürüst olmak gerekirse tüm duyguları karıştırıyorlar, kalbimde bir burukluk, karnımda bir delik bırakıyorlar. Kendime 'neden o, neden biz' diye oturup öfke ve keder hissetmek için 30 dakika veriyorum.

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