Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
14:54
Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis'in kızı açıkladı: "O artık bildiğimiz Bruce değil"
Başta 'Die Hard' (Zor Ölüm) adlı filmde canlandırdığı John McClane karakteri ve rol aldığı daha bir çok filmle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bruce Willis'den üzen haber geldi. Bir süredir Afazi (söz yitimi) ve dermans hastalıklarıyla mücadele eden dünyaca ünlü oyuncunun kızı babasının durumunun günden güne kötüye gittiğini açıkladı.