Her an bitkisel hayata girebilir! Bruce Willis'in kızı açıkladı: "O artık bildiğimiz Bruce değil"

"17 yılımız ❤️ Yıl dönümleri heyecan getirirdi - şimdi dürüst olmak gerekirse tüm duyguları karıştırıyorlar, kalbimde bir burukluk, karnımda bir delik bırakıyorlar. Kendime 'neden o, neden biz' diye oturup öfke ve keder hissetmek için 30 dakika veriyorum.