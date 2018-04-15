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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Belki yıllar önce henüz ünlü olmadıkları dönemde her gün sizin sokağınızdan geçerlerdi. Bakalım hangi ünlü nereli...

Giriş Tarihi: 15.04.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2018 16:11
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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya geldi. Aslen Arnavut olan Barış Arduç, baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin'li.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Arduç'un sevgilisi Gupse Özay ise İzmirli ve Çerkez kökenli.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Kenan İmirzalıoğlu Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. Soyu Akkoyunlu Devleti Hükümdarı Uzun Hasan'a dayanan İmirzalıoğlu, 12 yaşına gelinceye kadar ailesiyle birlikte Üçem Köyü'nde yaşayan İmirzalıoğlu daha sonra orta ve lise öğrenimi için teyzesinin yanına Ankara'ya taşındı.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Eşi Sinem Kobal ise İstanbul doğumlu.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Ahu Türkpençe de Samsunlu ünlülerden. Ama öğrenim hayatını İstanbul'da tamamladı.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Nesrin Cavadzade, Azerbaycanlı. Henüz 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

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Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...
Her gün ekranda izlediğimiz ünlüler bakın nereli...

Kavak Yelleri ile ünlenen İbrahim Kendirci Gaziantepli. Liseyi Antalya'da bitirdi. Son olarak İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı.

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