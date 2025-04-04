Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:25
Her gün yeni bir skandal: İstanbullunun cebinden kimler besleniyor?
Yüksel Aytuğ
, toplumsal hassasiyetleri, belediye yönetimine yönelik sert eleştirileri ve futbol dünyasının tartışmalı isimlerine getirdiği cesur yorumlarla dikkat çekti. Bu yazısında İBB'nin hizmet eksikliklerinden Özgür Özel
'in boykot çağrısına, Mourinho
'nun Fenerbahçe
kariyerinden reyting savaşlarına kadar birçok başlığı masaya yatırıyor. İşte Aytuğ'un yeni gündem yorumu...