Her gün yeni bir skandal: İstanbullunun cebinden kimler besleniyor?

Yine halkın parasıyla Paris Olimpiyatları'nda şato kiralayıp şarap partileri veriyorlar.

Belediye bütçesinin büyük kısmını kendi reklamlarını yaptıkları tanıtım faaliyetlerine ve ilanlara harcıyorlar.

Şehrin en büyük sorunu trafik iken, bu meseleye sürekli sırtlarını dönüp, vatandaşın vaktini ve yakıtını pervasızca heba ediyorlar.

Bakımsızlık yüzünden hemen her gün yanan otobüsler, çarpışan metrobüslerle karşılaşıyoruz.

Önce bunların hesabının sorulması için protesto gösterileri yapılması gerekirken siz sokakta neyin peşindesiniz? Bir sorun kendinize...



