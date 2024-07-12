Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Özgü Namal'ı hiç böyle görmediniz! Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde bir çok başarılı işe imza atan Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve şehirden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı...