Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
13:53
Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal'dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!
Eşinin vefatı sonrası oyunculuğa hızla geri dönen Özgü Namal'ı hayranları da çok özlemişti... Oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmişti. Eşinin ani ölümünün ardından Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü. Yer aldığı dizideki performansı ile övgüleri toplayan Özgü Namal son olarak imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Film projesi için saçlarını kısacık kestiren Özgü Namal sarışın oldu. İşte her zaman koyu renk saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özgü Namal'ın sarışın hali...