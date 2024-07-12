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Haberler Galeri Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal'dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:53

Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal'dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Eşinin vefatı sonrası oyunculuğa hızla geri dönen Özgü Namal'ı hayranları da çok özlemişti... Oyuncu Özgü Namal 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş, Oral 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmişti. Eşinin ani ölümünün ardından Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatan Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü. Yer aldığı dizideki performansı ile övgüleri toplayan Özgü Namal son olarak imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Film projesi için saçlarını kısacık kestiren Özgü Namal sarışın oldu. İşte her zaman koyu renk saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Özgü Namal'ın sarışın hali...

Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Özgü Namal'ı hiç böyle görmediniz! Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde bir çok başarılı işe imza atan Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve şehirden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı...

Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Oyuncu Özgü Namal, eşi Serdar Oral'ı 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle genç yaşta kaybedince Muğla Köyceğiz'deki çiftlik evini kapatarak çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü.

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Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Eşinin vefatı sonrası oyunculuğa hızla geri dönen Özgü Namal'ı hayranları da çok özlemişti...

Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Yer aldığı dizideki performansı ile övgüleri toplayan Özgü Namal son olarak imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Her zaman koyu renk saçlarıyla tanıdığımız Özgü Namal’dan radikal değişiklik! Oyuncu Özgü Namal sarışın oldu!

Film projesi için saçlarını kısacık kestiren Özgü Namal sarışın oldu.

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