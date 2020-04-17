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Haberler Galeri Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu ile kardeşmiş...

Atv'nin rekortmen dizisi hayranları duyunca çok şaşıracak. Sevenleri cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin yeni bölümlerini iple çekiyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. 'ın usta ismi 'in babasının usta Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 08:07
Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

Atv'nin rekortmen dizisi hayranları duyunca çok şaşıracak. Sevenleri cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin yeni bölümlerini iple çekiyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. 'ın usta ismi 'in babasının usta Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

BURCU ESMERSOY

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Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY

Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

AZRA AKIN

Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

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