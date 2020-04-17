Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak... Hercai'nin ünlü oyuncusu Şener Şen ile kardeşmiş...

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai hayranları duyunca çok şaşıracak. Sevenleri cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Hercai'nin yeni bölümlerini iple çekiyor. Dikkat çeken oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai'de genç yeteneklerin yanı sıra usta isimler de yer alıyor. Hercai'de öyle bir isim var ki hakkındaki gerçeği duyanlar çok şaşırıyor. Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in babasının usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen olduğunu bilmeyen yoktur peki ya kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Şener Şen'in kardeşi Hercai'nin sevilen oyuncularından biri. Duyanların çok şaşırdığı bu bilgi Hercai hayranlarını da çok heyecanlandırdı. İşte Şener Şen'in kardeşi olan Hercai oyuncusu o ünlü ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...