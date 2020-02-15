Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

Hercai 32. bölüm ile dün geceye imzasını attı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai #istanbulumsensin etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 32. bölümüyle ekranlara gelen Hercai, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da gündeminde. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Hercai 32. bölümü ile hem televizyon ekranlarında hem de dijital mecralardaki başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai'nin 32. bölümünde çok konuşulan sahnelerden biri de Aslanbeyler'in en küçüküğü olan Elif'in intikam ateşinin söndürmek için kendini feda etmek istemesi oldu. Nikâhtan kaçan Elif'in peşine düşen Şadoğulları, Aslanbey konağına çıkarma yaptı. Burada silahlarla karşılanan Şadoğulları'nı büyük bir sürpriz beklemekteydi. Azize Aslanbey'in yıllarca inşa ettiği kini, Elif canını ortaya koyarak bitirmek istiyordu. Elif'in sevdiklerinin daha çok incitilmesine kalbi dayanmadı. Üst kattaki korkulukların üstüne çıktı. "Durun artık yeter" diye bağırması avludaki uğultunun bir anda kesilmesine sebep oldu. Kavga, bağrışlar ve patlayan silahlar yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Bütün gözler Elif'e çevrildi, kendini aşağı bırakmaması için ikna çabaları başladırı…