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  • Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

'nin 32. bölümüne damgası! hakkındaki gerçekle şoke etti!

32. bölüm ile dün geceye imzasını attı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai #istanbulumsensin etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 32. bölümüyle ekranlara gelen Hercai, 'nin yanı sıra dünyanın da gündeminde. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Hercai 32. bölümü ile hem televizyon ekranlarında hem de dijital mecralardaki başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken çok konuşulan sahnelerden biri de Aslanbeyler'in en küçüküğü olan 'in intikam ateşinin söndürmek için kendini feda etmek istemesi oldu. Nikâhtan kaçan Elif'in peşine düşen Şadoğulları, Aslanbey konağına çıkarma yaptı. Burada silahlarla karşılanan Şadoğulları'nı büyük bir sürpriz beklemekteydi. 'in yıllarca inşa ettiği kini, Elif canını ortaya koyarak bitirmek istiyordu. Elif'in sevdiklerinin daha çok incitilmesine kalbi dayanmadı. Üst kattaki korkulukların üstüne çıktı. "Durun artık yeter" diye bağırması avludaki uğultunun bir anda kesilmesine sebep oldu. Kavga, bağrışlar ve patlayan silahlar yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Bütün gözler Elif'e çevrildi, kendini aşağı bırakmaması için ikna çabaları başladı.Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu bilen Azat, Elif'in kendini feda etmesine dayanamadı. Aynı acıları Elif'in de yaşamasını istemedi. Azize'nin konağında ölümü seçen Elif, Azat ile birlikte bir hayat yaşayacaktı. Bu ise birilerini hoşuna gitmeyecekti. başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Hercai'nin yayınlanan 32. bölümünden sonra Elif'e hayat veren Duygu Yetiş sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Hercai'de Aslanbey Konağı'nın en küçüğü ve Azize Aslanbey'in gözbebeği olan Elif Aslanbey yani Duygu Yetiş yaşını neredeyse hiç göstermiyor. Duygu Yetiş'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 15.02.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 11:09
Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

32. bölüm ile dün geceye imzasını attı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai #istanbulumsensin etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 32. bölümüyle ekranlara gelen Hercai, 'nin yanı sıra dünyanın da gündeminde. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Hercai 32. bölümü ile hem televizyon ekranlarında hem de dijital mecralardaki başarısının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken çok konuşulan sahnelerden biri de Aslanbeyler'in en küçüküğü olan Elif'in intikam ateşinin söndürmek için kendini feda etmek istemesi oldu. Nikâhtan kaçan Elif'in peşine düşen Şadoğulları, Aslanbey konağına çıkarma yaptı. Burada silahlarla karşılanan Şadoğulları'nı büyük bir sürpriz beklemekteydi. Azize Aslanbey'in yıllarca inşa ettiği kini, canını ortaya koyarak bitirmek istiyordu. Elif'in sevdiklerinin daha çok incitilmesine kalbi dayanmadı. Üst kattaki korkulukların üstüne çıktı. "Durun artık yeter" diye bağırması avludaki uğultunun bir anda kesilmesine sebep oldu. Kavga, bağrışlar ve patlayan silahlar yerini buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Bütün gözler Elif'e çevrildi, kendini aşağı bırakmaması için ikna çabaları başladırı…

Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

Uzaktan sevmenin ne demek olduğunu bilen Azat, 'in kendini feda etmesine dayanamadı. Aynı acıları Elif'in de yaşamasını istemedi. Azize'nin konağında ölümü seçen Elif, Azat ile birlikte bir hayat yaşayacaktı. Bu ise birilerini hoşuna gitmeyecekti. 'nin Elif'i başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor. Hercai'nin yayınlanan 32. bölümünden sonra Elif'e hayat veren Duygu Yetiş sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Hercai'de Aslanbey Konağı'nın en küçüğü ve 'in gözbebeği olan Elif Aslanbey yani Duygu Yetiş yaşını neredeyse hiç göstermiyor. Duygu Yetiş'in yaşını öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşla

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Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!
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Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!
Hercai'nin 32. bölümüne Elif damgası! Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkındaki gerçekle şoke etti!
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