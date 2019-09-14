Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası'nın değişimi olay oldu! İşte Oya Unustası'nın eski ve yeni hali...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yen sezon bölümleri heyecanla beklenirken oyuncular dizinin çekildiği Mardin'de büyük ilgi görüyor. Reyyan ve Miran'ın zorlu aşkının anlatıldığı Hercai yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma 20.00'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Genç oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai'de Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası da bu isimlerden. Hercai'nin Gönül Aslanbey'i Oya Unustası. güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile seyircinin büyük beğenisini topladı. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı sosyal medyadan da takip eden hayranları başarılı oyuncuyla ilgili birçok şeyi merak ediyor. Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nı yer aldığı birçok dizi ve film projesinden tanıyoruz. Oyuncu bu projelerde adeta kılıktan kılığa girmiş. Oya Unustası'nın bu değişimini görenler inanamıyor. 31 yaşındaki Oya Unustası'nın zaman içindeki değişimi hayranlarını şaşırtıyor. İşte son dönemin en çok merak edilen isimlerinden Hercai'nin Gönül'ü Oya Unustası'nın inanılmaz değişimi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…