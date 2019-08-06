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  • Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

'nin Miran'ı çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin yeni bölümlerini hayranları sabırsızlıkla bekliyor. Hercai dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönülleri fethetmeyi başardı. Sezon finali yapmasıyla birlikte oyuncularının tatile çıktığı Hercai dizisi yeni sezonda da reytingleri alt üst edeceğe benziyor. Hercai'nin sevilen oyuncuları ve ise yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. 'nün vatani görevini de yerine getirdiği tatil sezonuna askerlik fotoğrafları damga vurmuştu. Akın Akınözü'nü sosyal medyan da takip eden hayranları yakışıklı oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmurlarına tutuyor. Geçmişte paylaştığı çocukluk fotoğrafına yorum yapan hayranları "Çocukken de çok yakışıklıymış" demekten kendilerini alamadılar. İşte 'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 12:10
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin yeni bölümlerini hayranları sabırsızlıkla bekliyor. Hercai dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönülleri fethetmeyi başardı. Sezon finali yapmasıyla birlikte oyuncularının tatile çıktığı Hercai dizisi yeni sezonda da reytingleri alt üst edeceğe benziyor. Hercai'nin sevilen oyuncuları ve ise yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. 'nün vatani görevini de yerine getirdiği tatil sezonuna askerlik fotoğrafları damga vurmuştu. Akın Akınözü'nü sosyal medyan da takip eden hayranları yakışıklı oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmurlarına tutuyor. Geçmişte paylaştığı çocukluk fotoğrafına yorum yapan hayranları "Çocukken de çok yakışıklıymış" demekten kendilerini alamadılar. İşte 'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

FAHRİYE EVCEN

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

FAHRİYE EVCEN

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

FAHRİYE EVCEN

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

ANGELINA JOLIE

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