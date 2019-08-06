Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü çocukken de çok yakışıklıymış! İşte Akın Akınözü'nin beğeni yağmuruna tutulan çocukluk fotoğrafı...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yeni bölümlerini hayranları sabırsızlıkla bekliyor. Hercai dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla kısa sürede gönülleri fethetmeyi başardı. Sezon finali yapmasıyla birlikte oyuncularının tatile çıktığı Hercai dizisi yeni sezonda da reytingleri alt üst edeceğe benziyor. Hercai'nin sevilen oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin ise yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün vatani görevini de yerine getirdiği tatil sezonuna askerlik fotoğrafları damga vurmuştu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nü sosyal medyan da takip eden hayranları yakışıklı oyuncunun paylaşımlarını beğeni yağmurlarına tutuyor. Geçmişte paylaştığı çocukluk fotoğrafına yorum yapan hayranları "Çocukken de çok yakışıklıymış" demekten kendilerini alamadılar. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...