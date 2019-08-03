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  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

'nin Reyyan'ı değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

Hayranları 'nin yeni bölümlerini iple çekerken oyuncular da tatilin tadını çıkarıyor. geçtiğimiz yayın döneminde reytingleri ile alt üst etti. Başarılı dizinin şu sıralar yayınlanan eski bölümleri de aynı beğeniyle izleniyor. Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında 'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 03.08.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 15:24
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

Hayranları 'nin yeni bölümlerini iple çekerken oyuncular da tatilin tadını çıkarıyor. geçtiğimiz yayın döneminde reytingleri ile alt üst etti. Başarılı dizinin şu sıralar yayınlanan eski bölümleri de aynı beğeniyle izleniyor. Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu son dönemin en merak edilen isimlerinden. 1994 yılında 'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

FAHRİYE EVCEN

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

FAHRİYE EVCEN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

EMİNA JAHOVİĆ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

EMİNA JAHOVİĆ

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

İLBER ORTAYLI

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin değişimi ile şoke etti! Ebru Şahin'in eski fotoğrafı olay oldu!

İLBER ORTAYLI

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