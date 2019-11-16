Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu. Hercai'nin 21. Bölüm etiketi #senolmadanasla, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'a olanların o'nun suçu olmadığına ikna etmeye çalışır. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin sevilen oyuncusu Şener Şen'in kız kardeşi çıktı. İşte merak edenler için Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…