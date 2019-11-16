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  • Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

’nin sevilen oyuncusu ’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

'nin reyting rekortmeni dizisi 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu. Hercai'nin 21. Bölüm etiketi #senolmadanasla, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. 'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan , annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'a olanların o'nun suçu olmadığına ikna etmeye çalışır. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin sevilen oyuncusu 'in kız kardeşi çıktı. İşte merak edenler için Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:52
Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi! "" tüm kişiler kategorisinde birinci sırada! Cuma akşamları ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 21. bölümü, Tüm Kişiler'de % 8,29 izlenme oranı ve % 19,67 izlenme payı, 100 program arasında birinci oldu. Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, 'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan, 'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Sultan ise Yaren ile kurduğu planın adımlarını yavaştan atar ve Elif'in aklına Azat'ı düşürmeye çalışır. Reyyan ve Şadoğulları sevinçle Hazar'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Nasuh ağa konaklarına geri dönerek eski gücüne kavuşmaya başlar. Aslanbey konağında yaralanıp hastaneye kaldırılan Hazar ise hayata dönerek herkese umut kaynağı olur ve herkesin aklındaki Hazar'ı iten kim sorusuna Miran diyerek cevap verir. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır? Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri 'in kız kardeşi çıktı. İşte Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NESLİHAN ATAGÜL

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

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