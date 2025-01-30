Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:26
Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın 'Huri' isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!
Televizyon ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışmasına katılan ve başarısıyla kısa sürede adını duyuran Beyza Huri Aydın, programdan sonra da ilgiyle takip edilmeye devam etti. Fransa'da yaşayan Aydın, sempatik tavırlarıyla izleyicinin kalbinde yer edindi. Yarışmayla birlikte özel hayatı da bir o kadar merak edilen Beyza Huri Aydın'ın isminin nereden geldiği de tartışma konusu oldu. Güzel aşçı herkesin merak ettiği soruyu sonunda sosyal medya hesabından açıkladı!