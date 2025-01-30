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Haberler Galeri Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın 'Huri' isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:26

Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın 'Huri' isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Televizyon ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışmasına katılan ve başarısıyla kısa sürede adını duyuran Beyza Huri Aydın, programdan sonra da ilgiyle takip edilmeye devam etti. Fransa'da yaşayan Aydın, sempatik tavırlarıyla izleyicinin kalbinde yer edindi. Yarışmayla birlikte özel hayatı da bir o kadar merak edilen Beyza Huri Aydın'ın isminin nereden geldiği de tartışma konusu oldu. Güzel aşçı herkesin merak ettiği soruyu sonunda sosyal medya hesabından açıkladı!

Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın ’Huri’ isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Ekranlarda yayınlanan yemek yarışmasına katılarak adını duyuran 23 yaşındaki Beyza Huri Aydın, aslen Konyalı olmasına rağmen Fransa'da doğup büyüdü.

Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın ’Huri’ isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Yemek yapma tutkusuyla yarışmaya katılan Aydın, başarısıyla kısa sürede göze çarptı.

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Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın ’Huri’ isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Yarışma programının bitmesinin ardından daha çok merak edilen Beyza Huri Aydın, zaman zaman kendi hakkında bilgileri sosyal medya hesabında paylaşıyordu.

Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın ’Huri’ isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Gneç kadın hakkında belki de en çok merak edilen bilgi ise 'Huri' isminin nereden geldiğiydi.

Yemek yarışmasıyla dikkatleri çekmişti! Beyza Aydın ’Huri’ isminin nereden geldiğini sonunda açıkladı!

Şimdiye kadar bunu açıklamayan Aydın, sonunda bir paylaşım yaparak bu bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

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