Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!
Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:01

Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

Ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay süren evliliğinin ardından Hadise'nin adı bir çok isimle yan yana gelmişti. Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş görüntülenen şarkıcının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Herkes Okan Buruk sanarken Hadise ters köşe yaptı. Yeni aşkı bakın kimmiş...

Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Hadise 2003 yılında Belçika'da düzenlenen Popstar yarışması "Idool"a katılarak adını geniş kitlelere duyurmuş ve iki yıl sonra 2005'te 'Stir me up' şarkısı ile Türkiye'de tanınmaya başlamıştı.

Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği uzun süre konuşulan Hadise, geçen günlerde Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

Geçen aylarda Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise'nin aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise'nin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!

Gündem olan 'ilişki' iddialarının ardından Buruk ile Hadise'nin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken; şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA