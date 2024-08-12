Giriş Tarihi: 12.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
12:01
Herkes Okan Buruk sanıyordu...Hadise ters köşe yaptı! Yeni aşkı bakın kimmiş!
Ünlü şarkıcı Hadise, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay süren evliliğinin ardından Hadise'nin adı bir çok isimle yan yana gelmişti. Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş görüntülenen şarkıcının Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Herkes Okan Buruk sanarken Hadise ters köşe yaptı. Yeni aşkı bakın kimmiş...