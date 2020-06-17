Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız. Alemin Kralı'nın Oben'i olarak hafızalarda yer edinen Birsu Demir son hali ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in ağızları açık bırakan değişimi ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...