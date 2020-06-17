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Haberler Galeri Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Herkes onu ’nın ’i olarak tanıdı... değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan 'nda 'i canlandıran değişimi ile dudak uçuklattı. Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız. olarak hafızalarda yer edinen ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte kariyerine olarak başlayan Birsu Demir'in ağızları açık bırakan değişimi ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 15:16
Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!

Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan 'nda 'i canlandıran değişimi ile dudak uçuklattı. Bir dönemin çocuk oyuncusu olan Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız. olarak hafızalarda yer edinen ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. 'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. İşte kariyerine olarak başlayan Birsu Demir'in ağızları açık bırakan değişimi ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!

ÇAĞLA ŞİMŞEK

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Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!
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Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!
Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!
Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!
Herkes onu Alemin Kralı’nın Oben’i olarak tanıdı... Birsu Demir değişimiyle ağızları açık bıraktı!
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