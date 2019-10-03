Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

Herkes ’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover ile gündeme gelen herkesin merak ettiği isimlerden biri oldu. Zeynep Bastık kimdir? sorusu ortamında en çok araştırılan kelimelerden biri haline geldi. Zeynep Bastık kimdir? sorusu merak edilenler listesine girdi. Müzik hayatına 'ın vokalisti olarak adım atan Zeynep Bastık, TV'de de ilk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanınır. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık, 'da dünyaya geldi. Eski bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan anneannesi Kamuran Gurbet, bağlama sanatçısı dedesi Erol Atılgan ve Konservatuarında öğretim görevlisi olan Teyzesi Eylem Atılgan Derçin sayesinde müzik ve sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Bastık, ilköğretim ve liseyi 'de okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirmiştir. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri almış ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2010 yılında Zeynep Bastık İzmir'de dönemin popüler cover grubu Jackpot ile tanışır ve profesyonel müzik hayatına da adım atmış olur. İşte Zeynep Bastık ile ilgili diğer merak edilenler…

Giriş Tarihi: 03.10.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 17:01
Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

, 'da dünyaya geldi. Eski bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan anneannesi Kamuran Gurbet, bağlama sanatçısı dedesi Erol Atılgan ve Konservatuarında öğretim görevlisi olan Teyzesi Eylem Atılgan Derçin sayesinde müzik ve sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Bastık, ilköğretim ve liseyi 'de okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirmiştir. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri almış ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2010 yılında Zeynep Bastık İzmir'de dönemin popüler cover grubu Jackpot ile tanışır ve profesyonel müzik hayatına da adım atmış olur. 2012'ye kadar Jackpot ile birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa'da sahne alan Bastık'ın yolu 2012'de ile kesişir. Murat Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanınır. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında, Murat Dalkılıç desteğiyle ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sunar. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verir. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık, açıkhava konserleri ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Zeynep Bastık'ın takipçileri güzel şarkıcının en çok yaşını merak ediyor. Yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte güzel sesi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

YONCA EVCİMİK

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

FATMA GİRİK

Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

BİZE ULAŞIN