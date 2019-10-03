Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover ile gündeme gelen Zeynep Bastık herkesin merak ettiği isimlerden biri oldu. Zeynep Bastık kimdir? sorusu internet ortamında en çok araştırılan kelimelerden biri haline geldi. Zeynep Bastık kimdir? sorusu merak edilenler listesine girdi. Müzik hayatına Murat Dalkılıç'ın vokalisti olarak adım atan Zeynep Bastık, TV'de de ilk olarak Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanınır. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık kimdir? Zeynep Bastık, İstanbul'da dünyaya geldi. Eski bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan anneannesi Kamuran Gurbet, bağlama sanatçısı dedesi Erol Atılgan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Konservatuarında öğretim görevlisi olan Teyzesi Eylem Atılgan Derçin sayesinde müzik ve sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Bastık, ilköğretim ve liseyi İzmir'de okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirmiştir. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri almış ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2010 yılında Zeynep Bastık İzmir'de dönemin popüler cover grubu Jackpot ile tanışır ve profesyonel müzik hayatına da adım atmış olur. İşte Zeynep Bastık ile ilgili diğer merak edilenler…