Herkes Zeynep Bastık’dan bahsediyor! Bu gerçek duyanları şoke etti

Zeynep Bastık, İstanbul'da dünyaya geldi. Eski bir Türk Halk Müziği sanatçısı olan anneannesi Kamuran Gurbet, bağlama sanatçısı dedesi Erol Atılgan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Konservatuarında öğretim görevlisi olan Teyzesi Eylem Atılgan Derçin sayesinde müzik ve sanatla iç içe bir çocukluk geçiren Bastık, ilköğretim ve liseyi İzmir'de okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı dansı ise 2008 yılında "Anadolu Ateşi" ile profesyonelleştirmiştir. Müziğe, dansa ve aynı zamanda tiyatroya da ilgi duyan Bastık, özel bir tiyatroda oyunculuk dersleri almış ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. 2010 yılında Zeynep Bastık İzmir'de dönemin popüler cover grubu Jackpot ile tanışır ve profesyonel müzik hayatına da adım atmış olur. 2012'ye kadar Jackpot ile birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa'da sahne alan Bastık'ın yolu 2012'de Murat Dalkılıç ile kesişir. Murat Dalkılıç'ın "Bir Güzellik Yap" albümündeki "Lüzumsuz Savaş" düeti ile tanınır. Dalkılıç'ın vokalistliğine üç sene devam eden Bastık, 2014 yılında, Murat Dalkılıç desteğiyle ilk single'ı olan "Fırça"yı müzikseverlere sunar. Sonrasında ise vokalistliği bırakıp solo kariyerine ağırlık verir. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Ev konserleri ile sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık son olarak Ezhel'in "Felaket" isimli şarkısına yaptığı cover ile internette en çok dinlenen isimler arasında yer alıyor. Zeynep Bastık, açıkhava konserleri ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Zeynep Bastık'ın takipçileri güzel şarkıcının en çok yaşını merak ediyor. Yaşını duyanlar şaşırıyor. İşte güzel sesi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık ve diğer ünlü isimlerin yaşları…