Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

Yeni gelişmelerin vesilesiyle ortaya çıkan bir yüz, Tayfun'un geçmişine ışık tutar. Bora, hala öfke duyduğu babasının çocukluğuyla ilgili şok edici gerçekler öğrenir. Ancak Nihan'dan özenle sakladığı gerçekleri annesinin çoktan öğrendiğinden habersizdir. Son ana kadar çevresindekileri oyalayan Nihan'ın beklenmedik bir hamlesi herkesi derinden sarsacaktır. Zuhal'in karşılığı ise Çetin önde olmak üzere herkese bir ders olacaktır…