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Haberler Galeri Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!
Giriş Tarihi: 28.10.2024 06:56

Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

ATV dizisi 'Karadut' altıncı bölümüyle ekrana geliyor. Dizide bu akşam; Nihan'ın beklenmedik hamlesi herkesi derinden sarsacak. Ortalık karışacak!

Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

6.Bölüm Özeti:

Çetin bir kızını evlenmeye mecbur ederken, diğer kızının evlilik haberini kabul bile edemez. Zuhal babasının tavrına rağmen nikah günü almakta ısrarcıyken bazı gelişmeler Çetin tarafında beklenmedik bir jestle sonuçlanacaktır.

Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

Bora yaşadığı aşk acısıyla hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu sırada Zuhal'i gelinlikli görmenin şokunu atlatamayan Nihan saldırganlıklarının sonuçlarıyla karşılaşır.

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Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

Aslı'ya uzun zamandır ilk defa güzel bir haber gelince herkes rahat bir nefes alır. Erdem kardeşlerin peşini bırakmayan Alp ve Rezzan'a ise ağızlarının payını veren Zuhal olacaktır. Bu sırada Begüm'ün yüzünü güldüren Baran, Erdem ailesinin radarına girmekten son anda kurtulur.

Karadut 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!

Yeni gelişmelerin vesilesiyle ortaya çıkan bir yüz, Tayfun'un geçmişine ışık tutar. Bora, hala öfke duyduğu babasının çocukluğuyla ilgili şok edici gerçekler öğrenir. Ancak Nihan'dan özenle sakladığı gerçekleri annesinin çoktan öğrendiğinden habersizdir. Son ana kadar çevresindekileri oyalayan Nihan'ın beklenmedik bir hamlesi herkesi derinden sarsacaktır. Zuhal'in karşılığı ise Çetin önde olmak üzere herkese bir ders olacaktır…

Herkesi sarsan hamle! Karadut muhteşem bir bölümle geliyor!
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