Hilal Altınbilek fiziği ile büyüledi! Tatil pozları olay olmuştu yaza veda pozu da olay oldu!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hilal Altınbilek sosyal medyayı aktif kullanan oyunlarından biri. Yaz aylarından bol bol fotoğraf paylaşan güzel oyuncu Hilal Altınbilek yaza veda paylaşımı yaptı. Yaza veda paylaşımını da havuz başından yapan Hilal Altınbilek hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hilal Altınbilek bu fotoğrafı "YAZA VEDA görselim" diye paylaştı. İşte Hilal Altınbilek'in o pozu!