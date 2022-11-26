Giriş Tarihi: 26.11.2022 08:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
08:32
Hilal Altınbilek'in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!
Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak izlediğimiz güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, kısa süre önce yazar Metin Hara ile birlikteliğine noktayı koymuştu. Hilal Altınbilek'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek, önceki gece Etiler'deki bir mekana yeni sevgilisiyle birlikte gitti. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisini yanına çağırdı ama gelen olmadı.Ara sokaklarda dolaşan Hilal Altınbilek'in sevgilisi, ardından mekana geri girdi ve 3 saat personel odasında oturdu. Hilal Altınbilek ise 5 kere mekanın kapısına gelip sevgilisini almak istedi. 3 saatlik köşe kapmaca oyununda galip gelen gazeteciler oldu. İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi...