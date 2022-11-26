Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı. VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı. Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.