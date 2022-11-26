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Haberler Galeri Hilal Altınbilek'in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 26.11.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 08:32

Hilal Altınbilek'in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı olarak izlediğimiz güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, kısa süre önce yazar Metin Hara ile birlikteliğine noktayı koymuştu. Hilal Altınbilek'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek, önceki gece Etiler'deki bir mekana yeni sevgilisiyle birlikte gitti. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. VIP araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisini yanına çağırdı ama gelen olmadı.Ara sokaklarda dolaşan Hilal Altınbilek'in sevgilisi, ardından mekana geri girdi ve 3 saat personel odasında oturdu. Hilal Altınbilek ise 5 kere mekanın kapısına gelip sevgilisini almak istedi. 3 saatlik köşe kapmaca oyununda galip gelen gazeteciler oldu. İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Hilal Altınbilek, final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla bir dönem gündem olan Metin Hara ile yaklaşık bir yıl birliktelik yaşamıştı.

Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, bir süredir özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Hilal Altınbilek, kısa süre önce yazar Metin Hara ile yollarını ayırmıştı.

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Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Hilal Altınbilek'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Hilal Altınbilek, önceki gece Etiler'deki bir mekana yeni sevgilisiyle birlikte gitti. İşte Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi...

Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Oyuncu Hilal Altınbilek ile yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler'de bir mekandan çıkarken gazetecileri görünce hemen birbirlerinden ayrıldı. VIP bir araca binen Altınbilek, sevgilisine "Hadi!" diye seslendi ancak o içeriye kaçtı. Altınbilek mekanın etrafındaki sokaklarda dolaşıp tam 5 kere kapıya gelmesine rağmen sevgilisini dışarı çıkaramadı.

Hilal Altınbilek’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Köşe bucak kaçtı ama böyle görüntülendi!

Görüntülenmek istemeyen inatçı sevgili personel odasına saklandı, burada üç saat gazetecilerin gitmesini bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek muhabirleri şaşırtmak istedi. Ancak bütün çabaları boşa çıktı ve gazeteciler gitti mi diye bakarken objektiflere takılmaktan kurtulamadı.

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