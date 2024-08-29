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Haberler Galeri Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 09:57

Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin hızlı başlayan aşkı hızlı bitti. Nez, bir takipçisinin "Onur Bey'le hiç paylaşım gelmiyor" mesajı üzerine, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.

Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, yaklaşık 20 gün önce Sinem Ayyıldız ile boşandığını açıklamıştı. Ünlü isim, boşandıktan günler sonra şarkıcı Nez ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile tatil pozunu paylaşarak aşkını ilan etti.

"NEZ VE BEN MASUMUZ"

'İhanet' iddialarıyla gündeme gelen ikiliden Atilla, "Ocak ayında evden ayrıldım ve altı ay içinde boşandık. Anlaşmalı olarak boşandık. Sebepleri bizim mahremimizdir. Nez benim sevgilimdir. Biz çok kısa zaman önce bir ilişkiye başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Nez'in evliliğimin bitmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Evlilik bitirecek yapıda bir insanı hayatıma katamam zaten. Nez'in linç edilmesine izin vermem. Ortada bir ihanet yok. Nez ve ben masumuz" ifadelerini kullanmıştı.

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Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

AYRILDILAR

Instagram hesaplarından aşk pozlarını paylaşan ünlü çift, sessiz sedasız ayrıldı.

Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikili, sosyal medyada birbirini takipten çıktı.

Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

"BİR SÜRE ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Nez, bir takipçisinin "Onur Bey'le hiç paylaşım gelmiyor" mesajı üzerine, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.

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