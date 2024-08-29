Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:57
Hızlı başladı hızlı bitti! Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Güldür Güldür Show'da İbrahim karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla Sinem Ayyıldız ile boşandıktan sadece 20 gün sonra ünlü şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ikilinin hızlı başlayan aşkı hızlı bitti. Nez, bir takipçisinin "Onur Bey'le hiç paylaşım gelmiyor" mesajı üzerine, "Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.