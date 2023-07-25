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Haberler Galeri Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 14:40

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek güzelliği ve fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarıyor. Daha önceleri böcek yiyerek genç kaldığını dile getiren Salma Hayek ilginç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıklamıştı. Son olarak ise Salma Hayek, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla adından söz ettirdi. Eşinin sırtına çıktığı bir karesini de paylaşan ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

Hollywood'un Meksikalı yıldızı Salma Hayek, katıldığı bir podcast yayınında genç kalma sırrını meditasyon ve frekans makineleri olarak açıklamıştı. Salma Hayek, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geldi. Pembe mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü ismin, peş peşe paylaştığı karelerden birinde eşinin sırtına çıktığı görüldü.

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

56 yaşındaki Oscar'lı yıldız, Kelly Ripa'nın "Let's Talk Off Camera" programında, güzellik rutinini anlatırken, hiç botoks yaptırmadığını söylemişti.

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Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

"Garip bir meditasyon metodu geliştirdim ve geliştirmeye de devam ediyorum. Saatlerce yapabiliyorum çünkü böylece zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli" diyen Hayek, zihnini tamamen boşaltmasını sağlayan farklı bir meditasyon türü uyguladığını anlatmıştı.

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

"Enerjiyi hissettiriyor. İçinizde hareket ediyor ve dans ediyor, çok değişik hisler sağlıyor" diyen Hayek, "Çok fazla frekans makinesi kullanıyorum ve bende başkalarından daha çok işe yarıyor. Bazen meditasyon yaptığımda, odadan çıkınca insanlar bana 'Aman Tanrım 20 yaşında görünüyorsun' diyorlar" ifadesini kullanmıştı.

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

Radyo frekans ve mikro frekans makinelerini cildini sıkılaştırmak için kullandığını söyleyen ünlü oyuncu, bu sıkılaştırma seanslarının meditasyon alışkanlığıyla birleşince daha iyi sonuç verdiğine inandığını belirtmişti.

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