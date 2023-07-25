Giriş Tarihi: 25.07.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 14:40

Hollywood yıldızı Salma Hayek pembe mayosuyla büyüledi! Eşiyle aşk tazeledi!

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek güzelliği ve fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarıyor. Daha önceleri böcek yiyerek genç kaldığını dile getiren Salma Hayek ilginç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu, "Hiç botoks yaptırmadım" diyerek, genç kalmak için uyguladığı yöntemi açıklamıştı. Son olarak ise Salma Hayek, sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu pozlarıyla adından söz ettirdi. Eşinin sırtına çıktığı bir karesini de paylaşan ünlü isme, beğeni ve yorum yağdı.