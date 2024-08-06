Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
14:32
Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!
Latin Amerikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek son olarak 'Black Mirror' adlı yapımda nefes kesmişti. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakan Salma Hayek, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziği ile beğeni toplayan Salma Hayek bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı. Yeşil bikinisi ile göz dolduran Salma Hayek'in hayranları oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte 57'lik güzel Salma Hayek'in bikinili pozları...