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Haberler Galeri Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:32

Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Latin Amerikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek son olarak 'Black Mirror' adlı yapımda nefes kesmişti. Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakan Salma Hayek, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziği ile beğeni toplayan Salma Hayek bikinili pozları ile sosyal medyayı salladı. Yeşil bikinisi ile göz dolduran Salma Hayek'in hayranları oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. İşte 57'lik güzel Salma Hayek'in bikinili pozları...

Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Böcek yiyerek genç kaldığını dile getiren Hollywood yıldızlarından olan Salma Hayek, ilginç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu.

Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Salma Hayek, daha önce de katıldığı bir podcast yayınında genç kalma sırrını meditasyon ve frekans makineleri olarak açıklamıştı.

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Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Salma Hayek, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla gündeme geldi.

Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Latin Amerikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek 'Black Mirror' adlı yapımda nefes kesmişti.

Hollywood yıldızı Salma Hayek yeşil bikinisi ile yürek hoplattı! 57 yaşında genç kızlara taş çıkarıyor!

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile hayran bırakan Salma Hayek, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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