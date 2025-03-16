Hollywood’dan moda dünyasına! Sessiz lüksün mimarı Olsen kardeşler

BOHEM-BURJUVA TARZININ YÜKSELİŞİ

New York Times'ın 'evsizler gibi giyiniyorlar' diyerek giyim tarzlarını hem ti'ye aldığı hem de gençlerin onlar gibi giyinmek istemesinin önüne geçilemediğini söylediği o makale ise resmen şov dünyasında bambaşka bir boyuta taşınmalarını sağladı. Giyim tarzlarını bohem-burjuva olarak nitelendiren moda dergilerin gençlerin onlar gibi giyinmesinin önüne geçilemediğini yazmaya başladı. Tarzları nedeniyle çeşitli modaevleri peşlerine düşmeye başladı ve onlar da seçtikleri belirli markalar için kapsül koleksiyonlar hazırlamaya başladılar. Market zinciri Wal-Mart için de modaevi Badgley Mischka için de koleksiyon hazırlamaları 4 yaşından 70 yaşına kadar her sosyo-ekonomik sınıftan kadınların tarzlarını takip edebilmesini sağladı. 2006 yılında da dediğimiz gibi kendi lüks moda markalarını kurdular. Farkında mısınız nasıl akıllıca ve mantıklı adımlarla o noktaya gelmişler... Marka ilk andan itibaren zamansız şıklık ve trendlerden uzak bir moda yaklaşımını benimsedi. Tüm ürünlerin kumaşları ve kullanılan malzemeler olabilecek en üst segmentten tercih edildi.