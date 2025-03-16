Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:34
Hollywood’dan moda dünyasına! Sessiz lüksün mimarı Olsen kardeşler
Henüz 9 aylık birer bebekken oyunculuk kariyerleri başlayan ve 18 yaşına bastıklarında kendi şirketlerinin yönetimini devralan Mary- Kate ve Ashley Olsen, gelmiş geçmiş en başarılı çocuk oyuncular arasında gösteriliyorlar. 500 milyon doları aşan kişisel servetleri, gittikçe büyüyen bir lüks moda markası ve yolunda giden özel hayatlarıyla sürdürülebilir bir başarının en iyi örnekleri arasında...