Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
06:38
Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen'in son halini gördünüz mü?
Ben demiştim, "Uzaylılarla ilk teması bizim nesil görecek" diye... Aha da geldiler... Ünlü şarkıcıların son hallerini gördünüz mü? Gözlerine, kaşlarına ve özellikle de elmacık kemiklerine estetik operasyon yaptırmışlar. Orion takımyıldızından gelmiş gibiler. Çocukluğum Uzay Yolu'nu izleyerek geçti. Özellikle de Mr. Spock hayranıydım. Sağ olsun onun hasretini bizim popçular giderdi!