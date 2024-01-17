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Haberler Galeri Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen'in son halini gördünüz mü?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 06:38

Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen'in son halini gördünüz mü?

Ben demiştim, "Uzaylılarla ilk teması bizim nesil görecek" diye... Aha da geldiler... Ünlü şarkıcıların son hallerini gördünüz mü? Gözlerine, kaşlarına ve özellikle de elmacık kemiklerine estetik operasyon yaptırmışlar. Orion takımyıldızından gelmiş gibiler. Çocukluğum Uzay Yolu'nu izleyerek geçti. Özellikle de Mr. Spock hayranıydım. Sağ olsun onun hasretini bizim popçular giderdi!

YÜKSEL AYTUĞ
Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen’in son halini gördünüz mü?

Vallahi de ben demiştim, "Uzaylılarla ilk teması bizim nesil görecek" diye... Aha da geldiler... İnsan suretinde aramıza karıştılar. Hem de pop starları olarak...

Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen’in son halini gördünüz mü?

Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen'in son halini gördünüz mü? Gözlerine, kaşlarına ve özellikle de elmacık kemiklerine estetik operasyon yaptırmışlar. Her ikisi de Orion takım yıldızından gelmiş gibiler.

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Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen’in son halini gördünüz mü?

Çocukluğum Uzay Yolu'nu izleyerek geçti. Özelikle de Mr. Spock hayranıydım. Sağ olsun, Rafet El Roman sayesinde hasretimi giderdim. Yeniden o günlere döndüm.

Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen’in son halini gördünüz mü?

Yahu ne yaptınız kardeşlerim? Estetik dediğiniz hadise, güzelleşmek, gençleşmek için filan yapılır.

Hoş geldiniz uzaylılar! Ünlü şarkıcılar Rafet El Roman ile Gökhan Özen’in son halini gördünüz mü?

Kendinizi ne hallere koymuşsunuz? Jennifer Lopez'in elmacık kemiklerinin sizin suratınızda ne işi var?

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