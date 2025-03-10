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Haberler Galeri Hufflepuff'ın 'Şişman Keşiş'i Doctor Who'nun 'Dorium Maldovar'ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:11

Hufflepuff'ın 'Şişman Keşiş'i Doctor Who'nun 'Dorium Maldovar'ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

İngiliz oyuncu Simon Fisher Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isim, "Harry Potter" serisindeki ve "Doctor Who" dizisindeki unutulmaz performanslarıyla tanınıyordu. Simon Fisher Becker'ın vefat haberini, oyuncunun menajeri Kim Barry , duyurdu. Kariyerine birçok unutulmaz proje sığdıran Simon Fisher Becker, büyük bir hayran kitlesine sahipti. Oyuncunun vefatı, sevenleri ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Hufflepuff’ın ’Şişman Keşiş’i Doctor Who’nun ’Dorium Maldovar’ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

İngiliz oyuncu Simon Fisher Becker, BBC için çekilen Puppy Love dizisinde Bafta ödüllü Joanna Scanlan ve Vicki Pepperdine ile birlikte Tony Fazackerley karakterini canlandırmasıyla hafızlara kazınmıştı.

Hufflepuff’ın ’Şişman Keşiş’i Doctor Who’nun ’Dorium Maldovar’ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

Ayrıca, Doctor Who dizisinde galaktik bir karaborsacı olan Dorium Maldovar rolüyle de izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

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Hufflepuff’ın ’Şişman Keşiş’i Doctor Who’nun ’Dorium Maldovar’ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

Becker'ın hayranları, 2001 yapımı 'Harry Potter ve Felsefe Taş' filmindeki Hufflepuff'ın 'Şişman Keşiş'i olarakta tanıyordu.

Hufflepuff’ın ’Şişman Keşiş’i Doctor Who’nun ’Dorium Maldovar’ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

Simon Fisher Becker'ın eşi Facebook üzerinden hayranlarına vefat haberini, "Herkese merhaba. Ben Tony, Simon'ın eşiyim. Simon bugün saat 14.50'de (TSİ ile Pazar 17.50) hayatını kaybetti.

Hufflepuff’ın ’Şişman Keşiş’i Doctor Who’nun ’Dorium Maldovar’ıydı... Aktör Simon Fisher Becker​ hayatını kaybetti!

Bu hesabı bir süre açık tutacağım. Şu an için tekrar paylaşım yapıp yapmayacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim." notuyla duyurdu.