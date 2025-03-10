Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
15:11
Hufflepuff'ın 'Şişman Keşiş'i Doctor Who'nun 'Dorium Maldovar'ıydı... Aktör Simon Fisher Becker hayatını kaybetti!
İngiliz oyuncu Simon Fisher Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isim, "Harry Potter" serisindeki ve "Doctor Who" dizisindeki unutulmaz performanslarıyla tanınıyordu. Simon Fisher Becker'ın vefat haberini, oyuncunun menajeri Kim Barry , duyurdu. Kariyerine birçok unutulmaz proje sığdıran Simon Fisher Becker, büyük bir hayran kitlesine sahipti. Oyuncunun vefatı, sevenleri ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.