Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 10:11

Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

Usta oyuncu Hülya Avşar, katıldığı programda bomba açıklamalar yaptı. Hülya Avşar'ın yaptığı açıklamalar magazin gündeminde kısa sürede trend oldu. Avşar Kızı, merak edilen soruları yanıtladı. İşte Hülya Avşar'ın gündeme damga vuran açıklamaları…

Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

Hülya Avşar, önceki gece 'Dayı Şov'a konuk oldu. İşte yaptığı çarpıcı açıklamaları...

Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses.

Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler.

Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

'Masumiyet'te tokat attığım Ertuğrul'un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.

SON DAKİKA