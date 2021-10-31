Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı! ‘Dayak yiye yiye atmayı öğrendim’

'Masumiyet'te tokat attığım Ertuğrul'un kası yırtıldı. Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün. Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim.