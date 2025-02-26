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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:12

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bugün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra'yı da yanlarına alarak aile fotoğrafı çekildi. Ünlü sanatçının yaptığı paylaşım sonrası 'aşklarım' notu dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla barıştı mı? yoksa Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 1997 yılında Kaya Çilingiroğlu'yla hayatını birleştirdi. Ünlü çift, 1998 yılında kızları Zehra'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

Ancak Kaya Çilingiroğlu'nun çapkınlıkları bir süredir magazin gündeminde dolaşıyordu.

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Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

Ünlü çift, Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyolaç'la ilişkisinin gün yüzüne çıkmasıyla 2005 yılında boşandı.

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

YENİ PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULACAK

Aldatma skandalı sonrası Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu kızları Zehra için dost kalmayı başardı. Sık sık bir araya gelen çift, bugün de bir akşam yemeği için bir araya geldi.

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?

'AŞKLARIM' YAZMASI DİKKAT ÇEKTİ

Hülya Avşar, yemek sonrası paylaşım yaptı ve paylaşımına eski eşini de etiketleyerek 'Aşklarım' notunu ekledi.

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