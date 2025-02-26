Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
23:12
Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu paylaşımı çok konuşulacak! Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bugün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla bir araya geldi. Birlikte yemek yiyen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra'yı da yanlarına alarak aile fotoğrafı çekildi. Ünlü sanatçının yaptığı paylaşım sonrası 'aşklarım' notu dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla barıştı mı? yoksa Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisine nispet mi yaptı?