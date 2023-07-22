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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!
Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 15:10

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, geçen aylarda da ikinci bebeği Ada'ya kavuştu. Paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören sosyetik güzel, bugün ise 30 yaşına bastı. Dün ailesi ve arkadaş çevresiyle doğum gününü kutlayan Alkoçlar, doğum gününden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla ise göz doldurdu! İşte o kareler...

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılında dünyaevine girmişti. Görkemli düğün sonrası müjdeli haberler de peş peşe gelmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Alkoçlar, evlendiği yılın ekim ayında da ilk oğlu Cem'i kucağına almıştı.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Ünlü çift çok geçmeden ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşamıştı. Alkoçlar, geçen aylarda ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Çift, doğum sonrasında Ada adını verdikleri kızlarıyla bu pozu vermişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Mutlu aile tablosuyla sosyal medyada ilgi odağı olan Aslışah Alkoçlar, bugün 30 yaşına bastı.

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