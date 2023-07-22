Giriş Tarihi: 22.07.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 15:10

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar 30 yaşına görkemli partiyle girdi! Doğum gününde şıklığıyla göz doldurdu!

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, geçen aylarda da ikinci bebeği Ada'ya kavuştu. Paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören sosyetik güzel, bugün ise 30 yaşına bastı. Dün ailesi ve arkadaş çevresiyle doğum gününü kutlayan Alkoçlar, doğum gününden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Aslışah Alkoçlar, şıklığıyla ise göz doldurdu! İşte o kareler...