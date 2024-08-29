Giriş Tarihi: 29.08.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
06:37
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Mikonos pozlarıyla dudak uçuklattı! Siyah bikini üzerine dantel elbise...
Aslışah Alkoçlar'ın tatil tarzı sosyal medyayı salladı! Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu yaşayanlardan. Ailesi ile ayrı eşi ve çocukları ile ayrı ayrı birden fazla yer gezen Aslışah Alkoçlar'ın son durağı Mikonos oldu. 31 yaşındaki İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarına yenilerini eklerken tarzı ile de övgüleri topluyor. Mikonos'tan yeni tatil pozları paylaşan Aslışah Alkoçlar siyah bikinisi üzerine giydiği yeşil dantel elbisesi ile büyüledi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın tatil pozlar...